Шойгу посетит КНДР 25-27 июля

Фото: сайт Кремля
Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне, об этом сообщило Минобороны России.
Глава Минобороны РФ и российская делегация также примут участие в торжестве, приуроченному к дню победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
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Анастасия Крестьянова