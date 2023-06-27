Шойгу прибыл на Соборную площадь, где выступит Путин

Фото: Сайт Кремля
Сергей Шойгу прибыл на Соборную площадь, где выступит Владимир Путин
Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл на Соборную площадь. Об этом сообщает RTVI.
Отметим, что именно здесь президент России Владимир Путин выступит перед сотрудниками силовых структур, которые приняли участие в обеспечении безопасности при попытке мятежа 24 июня.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
Отметим, что именно здесь президент России Владимир Путин выступит перед сотрудниками силовых структур, которые приняли участие в обеспечении безопасности при попытке мятежа 24 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
Татьяна Лаврова