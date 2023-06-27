Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

Фото: сайт Кремля
Сергей Шойгу встретил в Москве министра обороны Кубы Альваро Лопеса Мьеру
Министр обороны России Сергей Шойгу встретил в Москве министра обороны Куба Альваро Лопеса Мьеру. Об этом сообщает РИА Новости.
Как стало известно, Шойгу выразил уверенность в том, что во время встречи с Альваро Лопесом Мьерой произойдет обсуждение широкого спектра вопросов.
Сообщается, что на церемонии встречи министра обороны Сергея Шойгу и генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеры прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Куба.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что Шойгу незаслуженно критикуют.
Как стало известно, Шойгу выразил уверенность в том, что во время встречи с Альваро Лопесом Мьерой произойдет обсуждение широкого спектра вопросов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что Шойгу незаслуженно критикуют.
Екатерина Коршунова