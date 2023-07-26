Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сергей Шойгу прибыл в КНР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
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Анастасия Крестьянова