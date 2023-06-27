Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

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Министр обороны России: Россия и Куба планируют развивать совместные проекты в военно-технической области
Во время переговоров с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопесом Мьерой министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия совместной с Кубой планирует развивать проекты в военно-технической области. Об этом сообщает РИА Новости.
Шойгу дополнил, что между странами идет тесный политический диалог.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы.
«Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях», — сообщил Шойгу.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы.
Екатерина Коршунова