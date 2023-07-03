Шойгу высказался о попытке мятежа в России

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Попытка дестабилизации обстановки на территории России, которая была зафиксирована 23-25 июня, провалилась из-за верности военных ВС РФ присяге, а также воинскому долгу. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Он напомнил, что ситуацию уже комментировал президент России Владимир Путин. Его ответы на вопросы, по словам министра обороны, были довольно исчерпывающими.
Он также выразил уверенность в том, что провокация не оказала влияния на действия российских сил. Шойгу выразил слова благодарности личному составу, который нес добросовестную службу.
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«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», - подчеркнул Шойгу.
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Татьяна Лаврова