Шойгу заявил о необходимости наращивания межведомственных контактов с Вьетнамом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с замминистра обороны Вьетнама отметил необходимость наращивания очных межведомственных контактов двух стран.
Шойгу также заверил, что Россия открыта для диалога по взаимовыгодным вопросам. В свою очередь, вьетнамский коллега заявил, что страна намерена развивать военно-техническое сотрудничества с Россией.
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Анастасия Крестьянова