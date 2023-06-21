Шойгу заявил о ведении коллективным Западом войны против России

Глава Минобороны Шойгу: Запад развернул настоящую войну против России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад начал против России настоящую войну, пишет агентство ТАСС.
По его словам, свидетельством действий Запада, стали вооруженные конфликты с Россией государств, которые находятся на граничащих с ней территориях. Он также обвинил Запад в провокации беспорядков. Глава оборонного ведомства отметил, что ВС РФ делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин отметил храбрость и мужество российских военных.
По его словам, свидетельством действий Запада, стали вооруженные конфликты с Россией государств, которые находятся на граничащих с ней территориях. Он также обвинил Запад в провокации беспорядков. Глава оборонного ведомства отметил, что ВС РФ делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет государства.
Анастасия Крестьянова