Штаб по общественному наблюдению за выборами начал работать в Подмосковье

Фото: Общественная палата Московской области
«На Общественной палате лежит большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов, а также доверия населения к их результату. Необходимо организовать работу профессионально,оперативно и максимально открыто», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Ранее сообщалось, что России реализовала за последние 30 лет самую прогрессивную и не имеющую аналогов в мире систему общественного контроля за процедурой выборов. Об этом рассказал член Общественной палаты Подмосковья Иосиф Дискин.