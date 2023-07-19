Штаб по организации общественного наблюдения за выборами обсудил подготовку к ЕДГ

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО
В Одинцове прошло заседание Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами разных уровней, которые пройдут в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
Первый зампредседателя палаты Татьяна Дмитриева напомнила, что Мособлизбирком утвердил четырёх кандидатов, которым предстоит побороться за пост губернатора.
«В выборной гонке примут участие Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия – за правду»). В регистрации было отказано Борису Надеждину, выдвинутому «Гражданской инициативой». Причиной стал недобор необходимого подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения», – пояснила Дмитриева.
Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линия. Граждане смогут позвонить на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
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Лора Луганская