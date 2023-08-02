Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы

Фото: сайт Кремля
Команда бывшего президента США Дональда Трампа выразила мнение, что свежие обвинения в адрес Трампа являются стратегией текущей администрации президента Джо Байдена, направленной на влияние на выборы 2024 года. Это следует из заявления, опубликованного штабом во вторник на официальном сайте.
Ранее были выдвинуты новые обвинения против Трампа, включая сговор с целью обмана и попытку препятствовать подтверждению итогов выборов 2021 года с использованием насилия.
В команде Трампа также подчеркнули, что на данный момент бывший президент является «бесспорным лидером» с точки зрения грядущей президентской кампании.
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«Это всего лишь новый фрагмент продолжающейся сомнительной попытки семьи Байдена и Министерства юстиции, которое они используют как инструмент, вмешаться в президентские выборы 2024 года», — говорится в заявлении.
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Артем Кузьмин