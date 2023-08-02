Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы

Команда бывшего президента США Дональда Трампа выразила мнение, что свежие обвинения в адрес Трампа являются стратегией текущей администрации президента Джо Байдена, направленной на влияние на выборы 2024 года. Это следует из заявления, опубликованного штабом во вторник на официальном сайте.