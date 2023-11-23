Штрафы 300-500 тыс. рублей будут применять за отсутствие маркировки иноагента

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Штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без соответствующей маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.
По его словам, теперь речь идет уже не о самих иноагентах, а о так называемых «третьих лицах», передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Замминистра уточнил, что по сути это может быть любой человек или организация, которые умышленно или неумышленно как-то помогают, поддерживают либо рекламируют иноагентов.
Он также добавил, что их министерство уже получило соответствующие полномочия. Сначала выносится предупреждение нарушителю. В случае отсутствия реакции и устранения нарушений в течение месяца выносится штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В дальнейшем Минюст может и дальше развивать этот институт, применяя более жёсткие санкции, заключил Свириденко.
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«Например, какой-то телеканал демонстрирует, допустим, господина Галкина*, но забывает промаркировать, что он является иноагентом. То же самое относится к книгам и другим печатным или электронным изданиям», — объяснил Свириденко.
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Александр Бойцов