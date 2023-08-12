Шулейко назвал ситуацию на границе Белоруссии и Польши напряжённой

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На белорусско-польской границе наблюдается напряжённая обстановка. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко.
В свою очередь губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил, что ситуация на границе контролируется. Также, по его мнению, польские власти несут ответственность за свои поступки и понимают, к чему могут привести необдуманные действия.
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Анастасия Чинкова