Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи

Фото: iStock/WDnet
Швеция выделила $35,5 млн на гуманитарную помощь Украине
Правительство королевства сообщило, что Швеция направит Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35,5 миллиона долларов. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.
Сообщается, что пакет помощи будет направлен на то, чтобы удовлетворить наиболее важные потребности Киева. Средства будут направлены на гуманитарные нужды и помощь в восстановлении страны. Шведские министры выразили уверенность в том, что гуманитарный пакет принесет Украине большую помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало Франция продолжит наращивать военную помощь Украине.
Сообщается, что пакет помощи будет направлен на то, чтобы удовлетворить наиболее важные потребности Киева. Средства будут направлены на гуманитарные нужды и помощь в восстановлении страны. Шведские министры выразили уверенность в том, что гуманитарный пакет принесет Украине большую помощь.
Анастасия Крестьянова