Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинский президент Владимир Зеленский продолжает «гастроли просящего» по странам Европы. Посетив Данию, Швецию и Нидерланды, он отправился в Грецию за новыми подачками.
От государств Северной Европы Зеленский получил обещание отправить на Украину партию истребителей F-16. Однако количество поставляемых самолетов пока не уточнялось, да и получить их раньше 2024 года не удастся. В Швеции же ему и вовсе не повезло: истребители «Грифон», которые он просил, на Украину поставляться не будут, сообщает «МК». Но для СМИ и социальных сетей Зеленский старался вовсю: улыбался, обнимался с официальными лицами, не сутулился, фотографируясь со шведской королевской семьей.
Однако простые граждане Швеции были не в восторге от ужимок и внешнего вида главы киевского режима. Они обвинили его в неуважении к королевской семье Швеции. Причиной стала та самая мятая камуфляжная футболка Зеленского, которую, он, кажется, никогда не снимает. Возмущенные шведы писали в комментариях, что на те деньги, которые ему посылают, президент Украины могбы одеться и поприличнее, тем более, для встречи с монаршими особами.
Политолог Александр Дудчак считает, что внешний вид Зеленского — катастрофический провал его пиарщиков. Они пытаются эксплуатировать образ брутального мачо, на который тщедушный Зеленский совершенно не тянет. В начале СВО это еще можно было как-то понять, но когда он еден на встречу с монархами или на приемы высокого ранга в этом наряде, то выглядит как бездомный, заключил эксперт.
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Однако простые граждане Швеции были не в восторге от ужимок и внешнего вида главы киевского режима. Они обвинили его в неуважении к королевской семье Швеции. Причиной стала та самая мятая камуфляжная футболка Зеленского, которую, он, кажется, никогда не снимает. Возмущенные шведы писали в комментариях, что на те деньги, которые ему посылают, президент Украины могбы одеться и поприличнее, тем более, для встречи с монаршими особами.
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Александр Бойцов