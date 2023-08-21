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Шведов оскорбил внешний вид посетившего страну Зеленского

21 августа 2023, 19:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает «гастроли просящего» по странам Европы. Посетив Данию, Швецию и Нидерланды, он отправился в Грецию за новыми подачками.
От государств Северной Европы Зеленский получил обещание отправить на Украину партию истребителей F-16. Однако количество поставляемых самолетов пока не уточнялось, да и получить их раньше 2024 года не удастся. В Швеции же ему и вовсе не повезло: истребители «Грифон», которые он просил, на Украину поставляться не будут, сообщает «МК». Но для СМИ и социальных сетей Зеленский старался вовсю: улыбался, обнимался с официальными лицами, не сутулился, фотографируясь со шведской королевской семьей.

Однако простые граждане Швеции были не в восторге от ужимок и внешнего вида главы киевского режима. Они обвинили его в неуважении к королевской семье Швеции. Причиной стала та самая мятая камуфляжная футболка Зеленского, которую, он, кажется, никогда не снимает. Возмущенные шведы писали в комментариях, что на те деньги, которые ему посылают, президент Украины могбы одеться и поприличнее, тем более, для встречи с монаршими особами.


Политолог Александр Дудчак считает, что внешний вид Зеленского — катастрофический провал его пиарщиков. Они пытаются эксплуатировать образ брутального мачо, на который тщедушный Зеленский совершенно не тянет. В начале СВО это еще можно было как-то понять, но когда он еден на встречу с монархами или на приемы высокого ранга в этом наряде, то выглядит как бездомный, заключил эксперт.

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#зеленский
#истребители
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Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер
Президент Турции Эрдоган: Вторжение ЭКОВАС в Нигер дестабилизирует Африку
21 августа 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Военная интервенция ЭКОВАС в Нигер приведет к дестабилизации обстановки во многих государствах континента. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.
По словам турецкого лидера, Анкара ведет переговоры по линии МИД основной целью которых, является обсуждение вопросов по мирному урегулированию в стране. Эрдоган назвал решение объединения о военной интервенции неприемлемым и подчеркнул, что она может привести к существенной дестабилизации стран африканского континента.  

Президент Турции выразил надежду, что в Нигере вскоре будет установлен мир и стабильность. 

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#президент
#мид
#отношения
#мир
#эрдоган
#переговоры
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Гутерриш сделает несколько важных посланий на саммите БРИКС
21 августа 2023, 20:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен сделать ряд важных посланий на саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель генерального секретаря отметил, что Гутерриш с радостью принял предложение принять участие в саммите. Он добавил, что генсек воспользуется возможностью участия и озвучит несколько важных посланий.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году. Глава государства примет участие в мероприятии в формате видеосвязи. Кроме того, президент, в рамках саммита, сообщит участникам о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое стартует в будущем году.

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#владимир путин
#президент
#саммит
#политика
#оон
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В США заявили, что закон о запрете переговоров с РФ приведет к свержению власти на Украине
Экс-разведчик Риттер: Отказ от переговоров с Россией «взорвет» ситуацию в Киеве
21 августа 2023, 19:48

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Решение украинских властей отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube.
Ситуация на Украине сильно обострится. К этому приведет отказ Киева от дипломатического урегулирования конфликта и переговоров с Москвой.  

Риттер пояснил, что украинская армия потерпит поражение и будет полностью уничтожена, а внутренняя ситуация в стране буквально «взорвется». По его мнению, к устойчивому миру можно будет прийти в том случае, если мир будет достигнут на тех условиях, которые озвучивает Россия.

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#россия
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#украина
#мир
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Вучич сообщил о предстоящей встрече с Зеленским
21 августа 2023, 19:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что завтра, 22 августа, проведёт двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Он отметил, что встреча состоится по просьбе самого Зеленского.

«Хочу сообщить гражданам, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским обо всём, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — приводит TG-канал «Раньше всех, ну почти» слова сербского лидера.

Вучич отметил, что уважает территориальную целостность Украины, и выразил надежду, что и украинская сторона относится с уважением к целостности Сербии.

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#украина
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#зеленский
#вучич
#сербия
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Вашингтон призвал всех американцев покинуть Белоруссию
Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию
21 августа 2023, 19:14

Фото: iStock/rarrarorro

Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть Белоруссию. Об этом заявило американское посольство в республике.
По информации посольства, власти Литвы уже закрыли пограничные переходы с Республикой Беларусь в двух направлениях. Остальные переходы в настоящее время остаются открытыми.  

В посольстве обратились к гражданам США и призвали их не посещать республику. Также, тем американцам, которые уже находятся на территории страны, было настоятельно рекомендовано ее покинуть. Сделать это возможно через те пропускные пункты, которые остались открытыми, посоветовали в посольстве. 

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#сша
#страны
#белоруссия
#посол
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США будут всеми способами стремиться разрушить сотрудничество России и Китая
21 августа 2023, 19:10

Фото: iStock/Pridannikov

США будут разрушать отношения России и Китая, чтобы не допустить их стратегического сотрудничества. Об этом РИА Новости сообщил директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын.
Он добавил, что США будут действовать по многим направлениям, разрушая политическую, экономическую, общественную и другие отрасли. 

Стратегическое сотрудничество России и Китая – это «наихудший вариант для США», подчеркнул эксперт.

Собеседник РИА Новости заявил о важности правильной реакции на действия западных стран. В частности, необходимо укреплять сотрудничество двух держав, чтобы не допустить их раскола третьей стороной.

Чон Чжэ Хын спрогнозировал дальнейшую ситуацию, в случае, если Западу удастся исполнить свой замысел. По словам эксперта, повторится ситуация, которая привела к распаду Советского Союза. Россия и Китай, отделившись друг от друга, потерпят крах, чего и пытаются добиться США.

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#китай
#россия
#сша
#сотрудничество
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Зеленский: Украина будет производить шведские БМП CV90
Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производить на Украине
21 августа 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шведские бронемашины CV90 будут производиться в стране. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По словам президента, производство бронемашин CV90 будет организовано на Украине. Отмечается, что прежде, в офисе Зеленского сообщали, что Швеция подписала с Украиной соглашение, согласно которому, страны будут сотрудничать в части производства и ремонта техники, в том числе, CV-90.

Договор между сторонами также предусматривает обучение украинских военнослужащих управлению бронемашинами. Кроме того, ВСУ будут обучены техническому обслуживанию и ремонту техники. 

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#соглашение
#производство
#договор
#украина
#швеция
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Путин примет участие в XV саммите БРИКС
Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции
21 августа 2023, 18:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства примет участие в мероприятии в формате видеосвязи.  

В сообщении Кремля говорится, что президент, в рамках саммита, сообщит участникам о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое стартует в будущем году. Сообщается, что на полях саммита, лидеры стран будут обсуждать актуальную мировую повестку, а также обсудят дальнейшее развитие объединения и сферы, в которых необходимо усилить взаимодействие. 

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#рф
#эрдоган
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Политолог Макаркин: Отказ Трампа от дебатов не отвернёт его сторонников от него
21 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Политолог Алексей Макаркин заявил, что решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от предвыборных дебатов не скажется негативно на его сторонниках, поскольку у последних есть четкое желание взять реванш за прошлые президентские выборы.
«У очень большого числа сторонников республиканцев есть уверенность, что на выборах 2020 года победил Трамп, что у них украли победу. У них есть желание взять реванш именно с Трампом, а не с кем-то иным. В противном случае реванш будет недостаточно убедительным. Их задача — вернуть Трампа в Белый дом. Его сторонники поймут такое решение», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Он подчеркнул, что Трамп серьёзно занимается политическими технологиями, поэтому отказ от дебатов он сможет перебить другим инфоповодом.

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#сша
#трамп
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#президент
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