Шведских лыжников попросили не носить символику страны после теракта в Брюсселе

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Шведское спортивное руководство ввело дополнительные меры безопасности для всех спортсменов. Эти действия были предприняты после трагедии в Брюсселе, где были застрелены два футбольных болельщика из Швеции.
В частности, членам сборной страны по лыжным гонкам спортивные чиновники рекомендовали отправляться в поездки в одежде без национальной символики. Эту информацию в интервью телеканалу SVT подтвердила бронзовый призер Олимпийских игр Фрида Карлссон.
Трагедия произошла в Брюсселе во время отборочного матча к чемпионату Европы между сборными командами Бельгии и Швеции. Игра была остановлена, когда стало известно о стрельбе в центре города. Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете с криком «Аллаху Акбар!» принялся стрелять из автомата в людей, одетых в форму сборной Швеции. Два человека погибли, еще один получил ранения. Полиция обезвредила преступника только на следующее утро. Матч между сборными Бельгии и Швеции было решено не доигрывать.
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«Да, мы получили новые рекомендации по правилам безопасности. Например, мы будем путешествовать в повседневной одежде без национальной символики. Я верю, что мы будем защищены. То, что произошло, ужасно», — сказала шведская лыжница.
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Александр Бойцов