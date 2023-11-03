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Шведский депутат Селин не исключил возможного нападения на Швецию со стороны РФ

03 ноября 2023, 14:22
Фото: istockphoto.com/WDnet

Фото: istockphoto.com/WDnet

Депутат парламента Швеции Маркус Селин заявил, что сейчас не исключать вооружённого нападения на Швецию на фоне ситуации на Украине.
Он также заявил о том, что возможны кибератаки со стороны России.

«Вооружённое нападение на Швецию больше нельзя исключать, а угрозы также включают в себя среди прочего дезинформацию, действия по информационному влиянию и кибератаки», — приводит RT текст соответствующего обращения депутата министру по делам гражданской обороны страны Карлу-Оскару Болину.


Кроме этого, парламентарий поинтересовался по поводу сроков представления и реализации мер по кибербезопасности.

А вот французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на то, что руководство Украины ведёт неправильную политику. По его мнению, украинский лидер должен перестать рассчитывать на НАТО. Как передают argumenti.ru, Филиппо считает, что, так как контрнаступление ВСУ изначально было обречено, то Киеву полезнее сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.

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#страны
#нато
#украина
#россия
#швеция
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Политолог Ципис: Израиль пытаются взять в кольцо
Политолог Ципис заявил о желании нескольких группировок взять Израиль в кольцо
03 ноября 2023, 15:14

Фото: IStock/John Theodor

Израиль пытаются взять в кольцо и втянуть в гражданскую войну между Саудовской Аравией и Ираном. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
По словам эксперта, на востоке западной реки Иордан организовались ячейки «ХАМАСа» и «Исламского Джихада»*, на северной границе с Ливаном находится группировка «Хезболла», на юге — «ХАМАС» в секторе Газа, а теперь открывается фронт в направлении Красного моря.
«Поскольку расстояние между Йеменом и Израильским побережьем Красного моря довольно внушительное, то они [йеменские хуситы] используют баллистические ракеты, которые поставляет им Иран. Также они используют беспилотники-самоубийцы дальнего действия. Нагруженные взрывчаткой, они могут пролететь только в одну сторону и там взорваться», — сказал Саймон Ципис.
Сейчас крылатые баллистические ракеты со стороны Йемена Израиль сбивает с помощью ПВО над Красным морем. Однако не исключено, что в будущем на страну могут напасть с других территорий.
«“Йеменские хуситы”, то есть фактически группировки иранских прокси, находятся не только в Йемене, — они рассеяны практически по всему Ближнему Востоку, по всему Персидскому заливу и Аравийскому полуострову. Поэтому, возможно, что мы увидим пуск беспилотников с территории намного ближе, чем Йемен», — добавил собеседник.  
*  организация признана экстремисткой и террористической и запрещена в России

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#израиль
#иран
#ракета
#война
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В немецком парламенте призвали правительство прекратить санкционную политику
03 ноября 2023, 15:06

Фото: istockphoto/photosvit

Депутат бундестага от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комиссии по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм обратился к правительству ФРГ с призывом покончить с санкционной политикой, которую он назвал «безумной».
Как считает парламентарий, это поможет снизить непомерно высокие энергетические затраты. Он также добавил, что санкции, которые приносят вред тем, кто их вводит, а не тем, против кого они направлены — это политический и экономический нонсенс. Хольм также предложил расширить энергоснабжение за счет возвращения к атомной энергетике.

По мнению депутата, вина за снижение немецкого экспорта лежит на энергетической политике правительства Германии, а также на санкциях, которые ведут к саморазрушению. Хольм считает правительственную коалицию ответственной за то, что Германия теряет привлекательность как место для ведения бизнеса.

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#санкции
#вред
#германия
#снижение
#счёт
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Жители Подмосковья смогут принят участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ
03 ноября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Жители из Московской области могут стать частью общероссийской тренировке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Дистанционное электронное голосование — это тип голосования на территории Российской Федерации с использованием специального программного обеспечения, для которого не требуется бумажный избирательный бюллетеня.

Стоит отметить, что на выборах губернатора в сентябре 2023 года впервые в Московской области использовали систему ДЭГ. Всего за три для голосования ей воспользовались более 500 тысяч человек. Это 88,52% жителей, которые подавали заявки на ДЭГ.

В Московской области тренировка пройдет с 15 по 17 ноября.

Регистрация участников проводится до 13 ноября включительно. Что принять участие любой желающий должен: 

— подать заявление на портале Госуслуг в период до 13 ноября 23:59;

— в личном кабинете можно будет отслеживать статус заявления. Уведомление о одобрении заявления также придет в ЛК Госуслуг;

— с 15 по 17 ноября  нужно будет зарегистрироваться авторизоваться на портале ДЭГ и подтвердить свою личность;

— после регистрации участник сможет получить доступ к электронному тестовому бюллетеню.

Кроме этого, система дистанционного электронного голосования помогает жителям участвовать в жизни и решении вопросов Подмосковья не выходя из дома.

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#голосование
#регистрация
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#программа
#заявление
#ДЭГ
#московская область
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Политолог Оленченко: В Швеции пытаются демонизировать Россию
03 ноября 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления депутата Швеции Маркуса Селина о возможных кибератаках со стороны России являются лишь очередной попыткой «демонизировать» нашу страну.
«Если всерьёз воспринимать все претензии, которые есть в информационном пространстве, то почти нет сферы деятельности, где бы Россия не выглядела «мировым злом». Швеция не новатор в этой области. Было много высказываний со стороны разных ведомств, но, поскольку Швеция не является членом НАТО, может быть, это один из предлогов, чтобы обратить внимание на вступление страны в блок», — предположил в беседе с RT Оленченко.

Ранее сообщалось, что депутат парламента Швеции Маркус Селин заявил, что сейчас не исключать вооружённого нападения на Швецию на фоне ситуации на Украине. Он также заявил о том, что возможны кибератаки со стороны России.

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#россия
#страны
#швеция
#нато
#политика
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В Кремле прокомментировали статью Медведева в «Российской газете»
Песков: Медведев в статье для РГ привел различные гипотетические сценарии
03 ноября 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, в которой говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев, которые гипотетически существуют. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» написал, что польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению Польши с Россией и Белоруссией. Политик также отметил, что необдуманные действия Варшавы, с поддержкой коллег из Североатлантического альянса, могут привести к еще более масштабной катастрофе. 

Ранее  Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.

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#дмитрий медведев
#конфликт
#отношения
#польша
#рф
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В Кремле прокомментировали статью WSJ о присутствии ЧВК «Вагнер» в Сирии
Песков о статье WSJ: Рассуждения о «Вагнере» в Сирии ни на чём не основываются
03 ноября 2023, 13:55

Фото: Сайт Кремля

У Частной военной компании «Вагнер» не может быть планов в Сирии, так как такой группы де-факто не существует. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью Wall Street Journal. В материале говорится, что Соединенные Штаты переживают по поводу представителей «Вагнера», находящиеся в Сирии и могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», — ответил представитель Кремля.
Песков отметил, что по линии военных есть экстренные каналы связи и если есть на чем-то «зиждущаяся озабоченность, это всегда можно донести до военных». 

Ранее сообщалось, что сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал новым главой компании в составе Росгвардии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также стало известно о создании нового отряда «Камертон» в составе спецназа «Ахмат», участниками которого являются бывшие бойцы «Вагнера».

Частный джет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение над Тверской областью 23 августа. Западные СМИ и политики Украины гибель связывали с попыткой вооруженного мятежа, организованного Пригожиным 23 июня.

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#компании
#дмитрий песков
#новости
#вагнер
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Командующего в зоне СВО «Штормом Z» выходца из ОПГ заметили в Госдуме
V1.ru: командующий в зоне СВО «Штормом Z» авторитет сделал фото в ГД с Луговым
03 ноября 2023, 13:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выходца из объединенной преступной группировки (ОПГ) в Волгограде, авторитета Алиетдина Махмудова, который командует отрядом «Шторм Z» в зоне проведения спецоперации, заметили в Госдуме. Об этом сообщает V1.ru.
Отмечается, что Махмудов сфотографировался с депутатом Госдумы от ЛДПР Андреем Луговым. На снимке видно, что в руках Луговой держит папку для документов, а Махмудов — предмет, который похож на паспорт.

Сообщается, что депутат отказался комментировать данную ситуацию. Источники, близкие к командиру «Шторма Z» рассказали, что недавно Махмудов был в отпуске. 

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена. 

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#паспорт
#депутат
#новости
#лдпр
#всу
#владимир рогов
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В Киеве придумали «план Б» на случай прекращения финансирования Западом
Депутат Рады Гетманцев: У Киева есть «план Б» на случай прекращения помощи
03 ноября 2023, 12:49

Фото: istock / Andrii Atanov

Правительство Украины придумало план «Б» на случай, если страны Запада перестанут оказывать Киеву помощь. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной рады Украины Данил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».
Журналисты спросили у депутата, готовит ли правительство запасную стратегию на случай прекращения финансовой помощи. Он ответил, что такой план безусловно имеется.

«Но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет», — отметил парламентарий.
Гетманцев предположил, что Запад может начать поддерживать Украину на определенных условиях, речь идет про контроль полученных украинским правительством финансов.

Он также рассказал о трудностях с составлением государственного бюджета на 2024 год. Депутат утверждает, Киев рассчитывает получить 42 млрд. долларов, но пока что гарантировано выделение только 15 млрд. от Еврокомиссии и Международного валютного фонда.

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#депутат
#запад
#киев
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ХАМАС заявило о готовности пойти на «полный компромисс» по обмену пленными
03 ноября 2023, 12:42

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что палестинское движение ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщает NBC News.
Хамад пояснил, что ХАМАС хотят, чтобы все пленные вернулись домой. Однако, по информации телеканала, Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг.

По словам Хамада, прекращение агрессивного поведения Израиля — это одно из главных условий для осуществления переговоров, в том числе по вопросу обмена пленными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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