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Депутат парламента Швеции Маркус Селин заявил, что сейчас не исключать вооружённого нападения на Швецию на фоне ситуации на Украине.
Он также заявил о том, что возможны кибератаки со стороны России.
Кроме этого, парламентарий поинтересовался по поводу сроков представления и реализации мер по кибербезопасности.
А вот французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на то, что руководство Украины ведёт неправильную политику. По его мнению, украинский лидер должен перестать рассчитывать на НАТО. Как передают argumenti.ru, Филиппо считает, что, так как контрнаступление ВСУ изначально было обречено, то Киеву полезнее сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.
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«Вооружённое нападение на Швецию больше нельзя исключать, а угрозы также включают в себя среди прочего дезинформацию, действия по информационному влиянию и кибератаки», — приводит RT текст соответствующего обращения депутата министру по делам гражданской обороны страны Карлу-Оскару Болину.
А вот французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на то, что руководство Украины ведёт неправильную политику. По его мнению, украинский лидер должен перестать рассчитывать на НАТО. Как передают argumenti.ru, Филиппо считает, что, так как контрнаступление ВСУ изначально было обречено, то Киеву полезнее сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.
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Мелисса Тимофеева