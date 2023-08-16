Швейцария поддержала 11-пакет санкций ЕС против России

Фото: iStock/william87
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против России, которые принял Евросоюз из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает швейцарское правительство – Федеральный совет.
Несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария, не входящая в ЕС и НАТО, активно поддерживает ограничения в отношении России. Российское правительство, в частности, создало список недружественных стран, в который входит и Швейцария.
Читайте также:
Крупнейший банк Швейцарии закроет счета российских клиентов
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Швейцария сможет поставлять оружие Украине
Анастасия Чинкова