Швейцарский парламент потребовал запретить ХАМАС

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Комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета проголосовала за запрет ХАМАС как террористической организации.
«CPS-N единогласно решила внести в комиссию предложение, поручающее Федеральному совету запретить ХАМАС как террористическую организацию. Также единогласно она решила подать заявку в комиссию, поручив Федеральному совету изложить в отчёте возможности, которыми располагает Швейцария для запрета ХАМАС как террористической организации», — приводит РИА Новости соответствующий документ.
Ранее Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором, а Представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.
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Мелисса Тимофеева