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Швеция может начать депортировать из страны тех, кто проявляет симпатию к палестинскому движению ХАМАС. Об этом рассказала министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард, передает газета Aftonbladet.
«Если человек выбирает чествовать ту смерть, которую распространяет террор, то можно в самом деле поставить вопрос о том, не лишился ли он права находиться здесь», - считает Стенергард.
Ранее издание Financial Times написало, что обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. На протяжении проведения спецоперации США, Великобритания, Франция и другие страны Евросоюза активно пытались доказать всему международному сообществу, что это борьба авторитаризма с демократией, то есть зла с добром.
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Элина Позднякова