Швеция требуют членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

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Швеция может передать Украине самолёты в обмен на членство в НАТО.
РИА Новости пишет, что Швеция ставит условие, которое заключается в том, что страна передаст Киеву самолёты взамен на членство в НАТО.
Ранее Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. Об этом стало известно из сообщения ВС королевства.
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Ранее Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. Об этом стало известно из сообщения ВС королевства.
«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», - заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матса Людвига.Strv122 представляет собой доработанный немецкий танк Leopard 2.У Швеции было всего 120 таких танков, 10 из которых было решено передать Украине. При этом командующий армией Йонни Линдфорс заявил, что решение о передачи этих танков Украине является совершенно правильным. Однако теперь стоит приобрести их в большом количестве взамен отправленных Киеву.
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Мария Фирсова