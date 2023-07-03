Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ

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Власти Швейцарии намерены направить 6,1 миллиона долларов на ремонт и восстановление почти 30 школ Украины.
Планируется обеспечить безопасное обучение почти 15 тысяч школьников. В результате ведения боевых действий, сильные повреждения получили здания школ в Чернигове, Одессе и Полтаве. По словам главы дипведомства, кабинеты будут оснащены средствами, которые сделают школьные классы безопасными.
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Анастасия Крестьянова