Швейцария отказалась поставить Украине 96 танков Leopard 1

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Швейцария отклонила заявку местной компании на продажу 96 танков Leopard 1 Украине
Федеральный совет Швейцарии отклонил заявку местной компании Ruag SА на продажу 96 танков Leopard 1А5 Украине через Германию. Об этом пишет издание «Лента.ру».
Сообщается, что решение было принято ввиду нейтральной позиции парламентариев. В тексте, который был опубликован Федеральным советом, отмечается, что продажа танков Киеву противоречит закону о военном имуществе. Также такое решение могло повлиять на позицию Швейцарии относительно нейтралитета.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС.
Сообщается, что решение было принято ввиду нейтральной позиции парламентариев. В тексте, который был опубликован Федеральным советом, отмечается, что продажа танков Киеву противоречит закону о военном имуществе. Также такое решение могло повлиять на позицию Швейцарии относительно нейтралитета.
Анастасия Крестьянова