Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

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Швейцария намерена утвердить 11-й пакет санкций ЕС против России
Власти Швейцарии заявили, что утвердят рестрикции, которые были введены Европейским союзом против России в рамках 11-го пакета санкций. Об этом сообщает издание RT.
Решение правительства страны об утверждении ограничений опубликовано на сайте кабмина.
Напомним, 11-й пакет санкций был утвержден ЕС 23 июня. По информации постпредства ЕС, в него вошли меры, которые направлены на борьбу с обходом ранее введенных ограничений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Швейцария сможет поставлять оружие Украине.
Решение правительства страны об утверждении ограничений опубликовано на сайте кабмина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Швейцария сможет поставлять оружие Украине.
Анастасия Крестьянова