Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС по видеосвязи

Фото: сайт Кремля
В МИД Китая сообщили, что председатель Си Цзиньпин 4 июля примет участие в саммите ШОС в формате видеосвязи
«По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина примет участие в 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и выступит с важной речью», — цитирует агентство слова китайского дипломата.
Читайте дальше:
Пользователи Twitter высмеяли новое заявление Байдена о Си Цзиньпине;
Китай с 29 июня увеличит количество авиарейсов в Россию;
Си Цзиньпин связал будущее человечества со взаимоотношениями КНР и США.
Диана Аванесян