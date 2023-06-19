Си Цзиньпин связал будущее человечества со взаимоотношениями КНР и США

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Си Цзиньпин: Судьба человечества будет зависеть от того, смогут ли США и Китай прийти к компромиссу
Судьба человечества будет зависеть от того, смогут ли США и Китай прийти к компромиссу по вопросу сосуществования. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине, пишет издание «МК».
Китайский лидер сообщил, что будущее и судьба человечества в целом, будут зависеть от того, удастся ли США и Китаю прийти к правильному сосуществованию. По его словам, Пекин и Вашингтон смогут развиваться. Он добавил, что успехи стран демонстрируют возможности, а не угрозы. Си Цзиньпин также указал на то, что жители любой страны независимы и имеют право на уважение и лучшую жизнь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Китай использует базу на Кубе для сбора данных США.
Китайский лидер сообщил, что будущее и судьба человечества в целом, будут зависеть от того, удастся ли США и Китаю прийти к правильному сосуществованию. По его словам, Пекин и Вашингтон смогут развиваться. Он добавил, что успехи стран демонстрируют возможности, а не угрозы. Си Цзиньпин также указал на то, что жители любой страны независимы и имеют право на уважение и лучшую жизнь.
Анастасия Крестьянова