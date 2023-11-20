Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству с Россией ради стабильности в мире

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Китай готов и далее сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Мир в настоящее время находится в полосе значительных изменений и в состоянии не спадающей напряженности, сказал Си Цзиньпин. И в этих условиях отношения России и Китая смогли преодолеть множество трудностей. Историческая тенденция такова, что отношения между двумя странами, которым в следующем году исполнится 75 лет, строятся на основе вечного добрососедства, стратегического взаимодействия и партнерского сотрудничества, заключил китайский лидер.
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Александр Бойцов