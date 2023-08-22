Си Цзиньпин: Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС

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Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития», — подчеркнул Си Цзиньпин.Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Отмечается, что Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.
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