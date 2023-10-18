Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в следовании по пути защиты суверенитета

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития. Об этом Си Цзиньпин сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер КНР отметил, что китайская сторона готова продолжать укреплять отношения с РФ в рамках многосторонних структур. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен совместно с Россией защищать общие интересы двух государств, региона и развивающихся стран.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.
Напомним, Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Российский лидер выступил на форуме «Один пояс, один путь», который прошел в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций.
Читайте также:
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.
Читайте также:
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Екатерина Коршунова