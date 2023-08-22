Си Цзиньпин: Китай продолжит демократизацию международных отношений

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.
«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель «БРИКС плюс», углублять солидарность и сотрудничество с другими странами», — отметил лидер КНР.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».
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