Си Цзиньпин призвал к заморозке конфликта в секторе Газа

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Конфликт в секторе Газа необходимо заморозить и освободить всех заложников, с таким заявлением выступил китайский лидер Си Цзиньпин.
«Китай считает приоритетом в нынешнем витке палестино-израильского конфликта прекращение огня и освобождение захваченных гражданских лиц», - прокомментировал ситуацию Си Цзиньпин.
Ранее с аналогичной позицией выступил и российский президент Владимир Путин. Он заявил о необходимости гуманитарных пауз, благодаря которым из зоны бедствия удастся вывезти всех заложников.
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Евгения Парфентьева