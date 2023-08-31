Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Индии

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией в Индии и Китае. Два индийских чиновника, китайский дипломат и чиновник, который работает в правительстве другой страны G20, сообщили, что премьер-министр Ли Цян представит Пекин на встрече, которая пройдёт 9-10 сентября в Нью-Дели.
Саммит в Индии должен был стать местом встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, подтвердившим своё участие. Ожидалось, что главы двух государств стабилизируют отношения, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий.
В последний раз Си Цзиньпин и Байден встречались в кулуарах саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин не поедет в Нью-Дели. На саммите от России будет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Саммит в Индии должен был стать местом встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, подтвердившим своё участие. Ожидалось, что главы двух государств стабилизируют отношения, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий.
Президент РФ Владимир Путин не поедет в Нью-Дели. На саммите от России будет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Мария Фирсова