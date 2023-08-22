Си Цзиньпин: расширение военных союзов сделает все страны небезопасными

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что регулярное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все государства небезопасными. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома», — отметил лидер КНР.
По словам Си Цзиньпиня, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для долговременного порядка во всем мире.
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Екатерина Коршунова