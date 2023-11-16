Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США

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Китай выразил надежду на отмену односторонних санкций со стороны США и создание равноправной и честной деловой атмосферы для китайских компаний, передает РИА Новости.
Он выразил надежду на серьезное отношение США к заботам Китая и конкретные шаги для создания справедливой и недискриминационной среды для китайских компаний, включая отмену односторонних санкций.
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