Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что он считает двусторонние отношения Китая и Соединенных Штатов «самыми важными» в мире, передает РИА Новости. В ходе встречи с Байденом он подчеркнул, что эти отношения следует рассматривать в контексте ускоряющихся глобальных изменений.
Си Цзиньпин выразил мнение, что сценарий, в котором одна страна пытается победить другую, не является реалистичным, и возможный конфликт или конфронтация могут иметь невыносимые последствия для обеих сторон.
По его словам, Земля «достаточно велика для процветания обеих стран», и успех одной из них предоставляет возможности и для другой.
Председатель КНР подчеркнул, что для двух крупных стран, таких как Китай и США, игнорирование друг друга не является вариантом. Он также отметил, что конкуренция между странами не должна стать «преобладающим трендом» и не способна решить проблемы, стоящие перед Китаем, США и всем миром.
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По его словам, Земля «достаточно велика для процветания обеих стран», и успех одной из них предоставляет возможности и для другой.
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Артем Кузьмин