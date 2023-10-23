Сийярто: Евросоюз не должен производить оружие и подготавливать военных ВСУ

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Евросоюз не должен заниматься производством оружия и подготовкой военных для Вооруженных сил Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Выступление политика транслировалось на Facebook*.
Ранее венгерский министр раскритиковал председателя правительства Эстонии Каи Каллас за реакцию на встречу российского президента Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном. Он также напомнил, что Каллас «была шокирована» встречей политиков, и назвал эстонского политика «неприятной» и лишенной всякой логики.
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«ЕС – не оборонительное объединение, а политическое, поэтому производство оружия и подготовка военных ан Украине неприемлемы», - прокомментировал ситуацию Сийярто.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Евгения Парфентьева