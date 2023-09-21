Сийярто: НАТО и ЕС просили Венгрию не встречаться с коллегами из России

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Партнеры Венгрии по НАТО и Евросоюзу настоятельно рекомендовали членам делегации страны не встречаться с представителями России и Белоруссии во время Генеральной ассамблеи ООН. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Венгерский дипломат пояснил, что если избегать встреч и диалога с тем, с кем имеются какие-то расхождения или конфликты, то невозможно будет добиться их мирного разрешения. Ранее Сийярто заявил, что намерен встретиться на этой неделе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и посоветовал своим коллегам из Западной Европы сделать то же самое.
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Александр Бойцов