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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкционной политики, так как логическое следствие такого признания — отставка тех, кто способствовал введению санкций. Об этом Сийярто сообщил на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.
Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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