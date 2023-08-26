Сийярто: политики ЕС не признают провала санкционной политики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкционной политики, так как логическое следствие такого признания — отставка тех, кто способствовал введению санкций. Об этом Сийярто сообщил на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.