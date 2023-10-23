Сийярто раскрыл, что главы МИД ЕС на самом деле думают об Украине

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На заседании в Люксембурге все главы МИД Евросоюза обсуждали усталость общественности от украинского конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине», - прокомментировал ситуацию Сийярто.
По его словам доминирующее внимание сейчас занимает тема Ближнего Востока и разгоревшаяся там война.
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Евгения Парфентьева