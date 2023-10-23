Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сийярто раскрыл, что главы МИД ЕС на самом деле думают об Украине

Сийярто раскрыл, что главы МИД ЕС на самом деле думают об Украине

Сийярто: В Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины
23 октября 2023, 17:07
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

На заседании в Люксембурге все главы МИД Евросоюза обсуждали усталость общественности от украинского конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит на Украине», - прокомментировал ситуацию Сийярто.

По его словам доминирующее внимание сейчас занимает тема Ближнего Востока и разгоревшаяся там война.


Учитывая все эти факторы, конфликт между Россией и Украиной придется решать путём мирного урегулирования, заключил Сийярто.

Читайте также:

Сийярто: Евросоюз не должен производить оружие и подготавливать военных ВСУ

Японский премьер Кисида: Токио продолжит добиваться мирного договора с Москвой

New Statesman: Евросоюз может расколоться из-за антироссийских санкций
#конфликт
#война
#украина
#палестина
#израиль
#мид
#венгрия
Читайте нас в
Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО
23 октября 2023, 17:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед парламентом страны с предложением ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации страны.
Отмечается, что Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО 23 октября 2023 года. 

В настоящее время он передан на рассмотрение Великому национальному собранию Турции.

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае прошлого года. Однако страна не получила одобрения на членство в альянсе от Венгрии и Турции. 

Анкара всё же приняла решение ратифицировать договор после выполнения шведской стороной обещаний по борьбе с террористической деятельностью. В частности речь идёт о прекращении акций с сожжением Корана. 

Отмечается, что Венгрия пока не собирается проводить голосование о приёме Швеции в ряды НАТО. 

Читайте также:

СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Депутат Перинчек: Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Эрдоган резко ответил Швеции на счет поддержки ее членства в НАТО
#турция
#швеция
#нато
#договор
#реджеп тайип эрдоган
Читайте нас в
Глава МИД Украины Кулеба оценил идею множественного гражданства
РБК-Украина: глава МИД Украины Кулеба поддержал идею множественного гражданства
23 октября 2023, 17:06

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею введения множественного гражданства, за исключением двойного гражданства с Россией и недружественными странами. Об этом он сообщил в беседе с агентством РБК-Украина.
Напомним, что множественное гражданство предполагает наличие у гражданина страны двух или более паспортов разных государств. На сегодняшний день на территории Украины разрешено иметь только одно гражданство. 

Кулеба отметил, что тема введения множественного гражданства активно обсуждается уже на протяжении нескольких лет. По словам министра иностранных дел, вводить меру необходимо постепенными шагами, а начать следует с союзников Украины. 

Он подчеркнул, что необходимо запретить любую возможность получения гражданства недружественного государства для украинцев. 

Читайте также:

В Финляндии предложили запретить совмещение финского гражданства с российским

Зеленский ввел экзамены для получения гражданства Украины

Новый Закон о гражданстве РФ вступит в силу в октябре
#украина
#гражданство
#страны
#жители
#закон
Читайте нас в
​В день открытия лесопарка «Лесная опушка» его посетили около 7,5 тыс человек
23 октября 2023, 16:45

Фото: Минкульт МО

Почти 7,5 тысяч человек посетили в день открытия лесопарк «Лесная опушка» в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Лесная опушка» – часть Томилинского лесопарка. Для гостей доступны три тематические локации: центральная, активная и спортивная. Жители увидели концертную программу, стали участниками экологического фестиваля, творческих мастер-классов и забегов.
 
Каждый смог бесплатно угоститься горячим чаем, пирогами и сладостями, посетить творческие мастер-классы и массовый забег на 3 км.
 
Ранее сообщалось, что благоустройство части Томилинского леса, примыкающей к поселку Октябрьский, провели по просьбам местных жителей. 
 
Читайте также:

На набережной в Солнечногорске появился символизирующий знания арт-объект

Томилинский лесопарк открывается после масштабного благоустройства

В Раменском открыли обновлённую территорию сквера у ДК им. Воровского
 
#минкульт мо
#благоустройство
#парк
#люберцы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Сийярто: Евросоюз не должен производить оружие и подготавливать военных ВСУ
23 октября 2023, 16:13

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз не должен заниматься производством оружия и подготовкой военных для Вооруженных сил Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Выступление политика транслировалось на Facebook*.

«ЕС – не оборонительное объединение, а политическое, поэтому производство оружия и подготовка военных ан Украине неприемлемы», - прокомментировал ситуацию Сийярто. 

Ранее венгерский министр раскритиковал председателя правительства Эстонии Каи Каллас за реакцию на встречу российского президента Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном. Он также напомнил, что Каллас «была шокирована» встречей политиков, и назвал эстонского политика «неприятной» и лишенной всякой логики.

Читайте также: 

Премьер Украины Шмыгаль: ЕС направил Украине транш в 1,5 млрд евро

Ветеран спецназа Сыртланов объяснил цели военных учений ЕС отдельно от НАТО

Politico: В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий


*Запрещенная в России экстремистская организация
#евросоюз
#венгрия
#всу
#оружие
#военные
Читайте нас в
Православная церковь в Иерусалиме почтила память погибших в секторе Газа
23 октября 2023, 16:05

Фото: istockphoto/Monther Rasheed

Патриарх Иерусалимский Феофил III провел поминальную службу в память о погибших во время обстрелов и бомбежек в секторе Газа. Церковный иерарх отдельно помянул души жертв израильского авиаудара по территории православного храма святого Порфирия.
Об этом сообщила пресс-служба митрополии. Ранее архиепископ Иерусалимской православной церкви Алексий Тивериадский рассказывал, что Израиль ударил ракетой по входу в монастырь, в котором в тот момент укрывалось более 400 человек. В настоящее время известно как минимум о 18 погибших.

Сначала командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляло, что ракета упала во дворе монастыря в результате неудачного пуска со стороны боевиков ХАМАС. Потом израильские военные признали, что снаряд принадлежал ЦАХАЛ, но оправдались тем, что по данным разведки в храме в тот момент укрывались террористы.

Церковь святого Порфирия считается одной из древнейших в мире. Ее постройка относится к V веку, а возраст насчитывает по меньшей мере 1616 лет.

Читайте также:

ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо

Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
#церковь
#израиль
#военные
#возраст
#террористы
#ракета
#служба
Читайте нас в
Полковник Цыганок: арабы будут воевать с Израилем ещё 30 лет
Полковник Цыганок объяснил, почему Израиль подумал об отмене операции в Газе
23 октября 2023, 16:04

Фото: IStock/e-crow

Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся.
Военный эксперт, кандидат военных наук, полковник Анатолий Цыганок уверен, что такой вариант Израилю предложила Америка, которая не хочет нового военного конфликта. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Израиль находятся в окружении мусульман, и если начнётся операция в секторе Газа, вполне возможно, что часть мусульманских сил вступит в войну. Никому не нужны новые боевые действия, в том числе и Америке», — сказал Анатолий Цыганок.
Военный эксперт подчеркнул, что ХАМАС может согласиться на условия Израиля, но война на этом не закончится.
«Я допускаю, что ХАМАС пойдёт на обмен. Я думаю, что потихоньку ситуация будет меняться, сейчас часть пленных обменяют. К тому же действия Израиля сравнили с действиями Гитлера, а боевые действия в Газе — с блокадой Ленинграда, поэтому Израиль не хочет выступать против всех мусульманских стран. Но то, что 20-30 лет арабы постоянно будут воевать с Израилем, — это безусловно», — заключил он.
Читайте также: 

Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля

Востоковед Багдасаров раскрыл, что убережёт Израиль от кровопролитной войны
#операция
#израиль
#война
Читайте нас в
Лавров примет участие в заседании формата «3+3» в Тегеране
23 октября 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тегеран для участия в заседании формата «3+3» по Южному Кавказу. Об этом сообщает РИА Новости.
Формат мероприятия предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии. Однако в этот раз последняя страна заявила, что пропустит заседание. 

Отмечается, что главной темой обсуждения станет ситуация в Нагорном Карабахе. Напомним, что в сентябре Азербайджан провёл военную операцию в Карабахе, после чего армянские формирования были разоружены, 1 января 2024 года будет совершён роспуск местных органов управления.

Стоит добавить, что заседание формата «3 3» позволит провести переговоры министрам иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана.

Также участники рассмотрят конфликт между Палестиной и Израилем. Отмечается, что будет рассмотрен вопрос вовлечения в конфликт новых сил, например, Ирана. 

Читайте также:

Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте

МО РФ: Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе

«Прожженный цинизм»: Лавров ответил Киеву о выгоде РФ в конфликте Израиля
#заседание
#мид рф
#сергей лавров
#россия
Читайте нас в
ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо
23 октября 2023, 15:16

Фото: iStock/VILevi

Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, об этом сообщили представители движения ХАМАС.
«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», - прокомментировали ситуацию в ХАМАС. 

Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Читайте также: 

NYT: Израиль откладывал наземную операцию в Газе из-за переговоров по заложникам

Израиль удерживает в плену не менее тысячи сторонников ХАМАС

Президент Израиля Герцог: У ХАМАС была инструкция по изготовлению химоружия
#топливо
#сектор газа
#палестина
#больница
#израиль
Читайте нас в
«Ракета испарилась в воздухе»: как Палестина сама взорвала госпиталь в секторе Газа
CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе
23 октября 2023, 14:36

Фото: iStock/maki_shmaki

Ракетный удар по госпиталю в секторе Газа унес жизни сотни человек. Израиль и Палестина возлагают ответственность за произошедшее друг на друга. Телеканал CNN поддержал версию Израиля в том, что взрыв мог спровоцировать обломок ракеты, который попал в здание больницы. Редакция «Радио 1» расскажет, о чем говорят результаты исследования, и почему представители группировки ХАМАС отказались предоставлять доказательства с места падения ракеты

Израиль ударил по больнице в секторе Газа


Удар по госпиталю в секторе Газа произошел 17 октября. В результате атаки погиб 471 человек, более 300 получили ранения. Контролирующая территорию Газы группировка ХАМАС обвинила в произошедшем Израиль. В свою очередь, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) настаивает на том, что удар произошел из-за неудачного запуска ракеты исламской группировкой.

Израильские военные опубликовали видеозапись, на которой, как они утверждают, видно, как на месте ЧП отсутствуют характерные воронки, которые остаются после разрыва боеприпасов. По словам представителя ЦАХАЛа, этот факт является доказательством того, что к взрыву в больнице Аль-Ахли Израиль не имеет никакого отношения.

Кроме того, израильская сторона заявила, что якобы располагает деталями телефонного разговора о взрыве в больнице между двумя представителями ХАМАС. По сведениям израильской разведки, члены палестинской группировки также возложили ответственность за произошедшее на исламское формирование.

Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом
Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе


Телеканал СNN возложил вину за удар по госпиталю в секторе Газа на Палестину. Приглашенные журналистами эксперты заявили, что проведенный анализ свидетельствует о том, что взрыв в больнице был спровоцирован попаданием части ракеты, которая была выпущена из Газы. Исследование якобы подтвердило, что имеющиеся следы на месте взрыва не соответствуют израильскому авиаудару, передает телеканал.


NYT: ХАМАС не представило доказательств удара ракеты по больнице


Журналисты издания The New York Times заявили, что члены палестинской группировки ХАМАС не представили доказательств, которые бы свидетельствовали об ударе ракеты по госпиталю в секторе Газа. По словам репортеров, представитель палестинской группировки Гази Хамад заявил, что ракета «испарилась в воздухе», и от нее ничего не осталось.
Глава медиаслужбы ХАМАС Салама Мааруф заявила репортерам, что они могут самостоятельно приехать на место взрыва и собрать необходимые доказательства.

«Кто сказал, что мы обязаны предоставлять осколки каждой ракеты, которая убивает наших людей?» — задалась вопросом Мааруф.

Авторы статьи также сообщили, что подозрительным в действиях сектора Газа стало то, что они меняли данные о пострадавших. Изначально Палестина сообщала, что в результате удара по госпиталю Аль-Ахли, погибли от 500 до 800 человек, позже стало известно о 471 скончавшемся.

Также уточняется, что взрыв произошел на территории парковки, а не в самой больнице, как утверждалось прежде. 

Израильская авиация ударила по двум больницам в секторе Газа

 
Палестинское агентство Al Jazeera сообщило, что две больницы сектора Газа вновь подверглись обстрелам со стороны израильской армии. В анклаве заявили, что ЦАХАЛ таким образом пытается добиться эвакуации медицинского персонала и лишить местные больницы Газы возможности оказывать помощь раненым и пострадавшим.
 
Также сообщается о ракетном обстреле израильской стороной лагеря с беженцами в секторе Газа. По информации издания, в результате удара пострадали 30 человек, большинство из жертв — женщины и дети.
 
Читайте также:

В Минздраве сектора Газа назвали точное число погибших с начала конфликта

Израиль выделит бюджетные средства на восстановление разрушенных территорий 

Глава Бурятии отреагировал на слова экс-посла Израиля про бурят
#израиль
#военные
#армия
#исследование
#взрыв
#авиация
#эксперты
#больницы
#ракеты
#удар
#палестина
Читайте нас в
Достижения.рф