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Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина

19 октября 2023, 03:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Венгрии Петер Сийярт в Facebook* раскритиковал председателя правительства Эстонии Каи Каллас за реакцию на встречу российского президента Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел напомнил, что Каллас «была шокирована» встречей политиков, и назвал эстонского политика «неприятной» и лишенной всякой логики.

Сийярт также отметил, что супруг Каллас Арво Халлик ранее владел компанией, поставляющей сырьё на российский завод на сумму €30 млн даже после начала СВО на Украине и подчеркнул, что риторика Каллас является лицемерной.

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*запрещенная в России соцсеть, принадлежит экстремистской организации Meta
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Маск думает о блокировке соцсети X в Европе
19 октября 2023, 03:36

Robert Way

Согласно информации, полученной порталом Business Insider, американский бизнесмен Илон Маск начал рассматривать возможность блокировки своей социальной сети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей.
Такие размышления Маска связаны с введением в августе закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) в Европе, который вызывает его недовольство.

Источник издания сообщил, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой получить ясные рекомендации о действиях соцсети Х для соответствия требованиям DSA. Таким образом, Маск исследует варианты, включая возможность ограничения доступа к приложению в Европе, поскольку его терпение к данной ситуации иссякает.

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#соцсети
#ограничения
#рекомендации
#маска
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Жертвами удара по дому в Газе стали семь детей и два взрослых человека
WAFA: при ударе по дому в Газе погибли девять человек, среди них семь детей
19 октября 2023, 03:23

Фото: iStock/MagioreStock

Девять человек, включая не менее семи детей, погибли в результате авиаудара по дому, расположенному к югу от города Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
«Девять человек погибли, включая, по меньшей мере, семерых детей, в результате авиаудара, направленного на жилой дом к югу от Хан-Юниса», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что множество людей остаются под завалами.

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#дом
#жилой дом
#человек
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Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ
Военный эксперт Шурыгин: ВСУ утратили перспективы почти на всех направлениях
19 октября 2023, 02:25

Фото: iStock/JARAMA

Военный аналитик Владислав Шурыгин прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрнаступления, выразив свое мнение в интервью изданию «Известия».
Шурыгин выразил озабоченность относительно перспектив наступления ВСУ и подчеркнул, что у Киева значительно ограничены возможности продвижения на большинстве направлений. В настоящее время украинские военные предпринимают попытки атаковать позиции России на участке в районе Херсона.

«В районе Херсона они сейчас пытаются захватить участок побережья, чтобы создать плацдарм, и в перспективе оставить его под своим контролем, возможно, на следующую весну, с целью начать новое наступление. Кроме того, такие действия позволяют украинским вооруженным силам совершать ограниченные атаки, чтобы держать в напряжении российские войска. Это также включает в себя задачи, связанные с переправами через Днепр и контролем над островами, что, в конечном итоге, требует значительных усилий», - заявил он.
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#участок
#взрывы
#всу
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Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
В ходе антивоенного протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
19 октября 2023, 01:31

Фото: iStock/lucky-photographer

Примерно сотня участников протестов в поддержку прекращения огня в секторе Газа были задержаны у здания конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости.
На данный момент, полиция задержала приблизительно сотню антивоенных активистов, которых уже доставили на трех полицейских автобусах, в то время как другие ожидают своей очереди.

Отмечается, что среди людей, находящихся в очереди в наручниках, присутствует и активист, передвигающийся на инвалидной коляске.

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#полиция
#сша
#заседание
#оон
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Из здания конгресса США вывели в наручниках как минимум 50 активистов
Из конгресса США вывели от 50 антивоенных активистов, часть посадили в автобусы
19 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/rarrarorro

Приблизительно 50 антивоенных активистов были выведены из здания конгресса США, многих из них заключили в наручники, и часть из них уже была помещена в полицейские автобусы. Другие все еще находятся внутри здания, передает РИА Новости.
Большая очередь задержанных находилась у выхода из здания, где ожидали своей очереди на задержание.

Ранее протестующие, включая членов организации «Jewish Voice for Peace» («Еврейский Голос за Мир»), собрались возле здания конгресса, и их акция переросла в попытку проникнуть в одно из зданий. Полицейские Капитолия задержали тех, кто смог попасть внутрь, а остальных активистов оттеснили с улицы.

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#сша
#оружие
#задержание
#акция
#здание
#полицейские
#мир
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Израиль заявил об ударах по объектам «Хезболла» в Ливане
ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам «Хезболла» в Ливане
19 октября 2023, 00:50

Фото: iStock/ronib1979

Армия Израиля объявила о проведении воздушных ударов по объектам «Хезболла» на территории Ливана.
«На данный момент Армия обороны Израиля осуществляет воздушные удары по объектам террористической организации „Хезболла“ в Ливане», — сообщила армия в своем Telegram-канале.
В течение последней недели между «Хезболла» и Израилем происходили обоюдные обстрелы. В среду вечером армия Израиля заявила о регистрации девяти ракетных пусков с территории Ливана, из которых четыре были успешно перехвачены системой ПВО.

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#оружие
#армия
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Медведев поддержал создание палестинского государства
19 октября 2023, 00:39

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что единственным способом для решения конфликта между Палестиной и Израилем является создание полноценного палестинского государства.
«Для мирового сообщества и международных организаций в настоящее время важнейшим приоритетом является содействие по возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Эта задача крайне сложная и почти безнадежная. В данный момент становится очевидным, что выполнение этой задачи кажется практически невозможным. Единственным путем, который позволил бы окончательно решить эту проблему, является учреждение полноценного палестинского государства», — заявил Дмитрий Медведев в интервью «Известиям».
Он также подчеркнул, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке сегодня выглядит крайне хрупкой, так как мало кто проявляет интерес к этому процессу, предпочитая свои текущие военные приоритеты. Дополнительно он заявил, что альтернативой попыткам решения конфликта может быть война, которая будет продолжаться веками.

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Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил о договоренности с Байденом о беспрецедентной помощи Израилю
19 октября 2023, 00:30

Фото: gov.il

После визита президента США Джо Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о достигнутых соглашениях, которые предусматривают предоставление беспрецедентной поддержки для обеспечения безопасности Государства Израиль в рамках текущего конфликта.
«Сегодняшний визит принес нам нечто невероятно важное, что имеет огромное значение для нашей безопасности. Мы получили значительное усиление в области национальной безопасности, включая помощь в беспрецедентных масштабах. Эта поддержка будет дополнительно укреплять нашу способность вести борьбу», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.
Нетаньяху также подчеркнул, что визит президента Байдена не просто ограничивается обещаниями, которые прозвучали и тронули сердце нации, но также включает конкретные действия.

«На нашей встрече мы достигли соглашений, которые обеспечат продолжение нашей справедливой борьбы. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит ситуацию на всех фронтах и поможет нам достичь наших военных целей», — подчеркнул Нетаньяху.
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Медведев: Нестабильный Ближний Восток оказался полезен США
19 октября 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон никогда не был заинтересован в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, так как нестабильный регион оказался весьма полезен США, принося им большие деньги и влияние. Об этом он написал в своей статье для «Известий».
«На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства», — говорится в публикации.

Медведев отметил, что дело не только в позиции Израиля по поводу создания палестинского государства.

«Нестабильный регион, напичканный разным оружием, стабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен Америке. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них – никуда. А не будет ее – их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги», — уверен Дмитрий Медведев.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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