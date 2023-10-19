Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярт в Facebook* раскритиковал председателя правительства Эстонии Каи Каллас за реакцию на встречу российского президента Владимира Путина с главой кабмина Венгрии Виктором Орбаном.
Сийярт также отметил, что супруг Каллас Арво Халлик ранее владел компанией, поставляющей сырьё на российский завод на сумму €30 млн даже после начала СВО на Украине и подчеркнул, что риторика Каллас является лицемерной.
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Диана Аванесян