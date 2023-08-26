Сийярто: Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине

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Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает своим успехом то, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации. Об этом Сийярто сообщил на конференции Tranzit.
«Мы не способствовали ни одной гибели и не принимали участие ни в одной попытке эскалации», — подчеркнул венгерский министр.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании украинского конфликта скоро наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане на данный момент нет. Новак отметила, что настало время для обсуждения на тему того, как строить мир.
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