Сийярто: Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает своим успехом то, что ей удалось остаться в стороне от конфликта на Украине и не участвовать в его эскалации. Об этом Сийярто сообщил на конференции Tranzit.