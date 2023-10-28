Сийярто: Венгрия заблокирует 12-й пакет санкций, если он затронет энергетику

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Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций, если в него будут входить ограничения, касающиеся вопросов энергетики. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД также заметил, что его страна вообще не считает, что санкционную политику Евросоюза в отношении России следует продолжать. Если санкции не работают и приносят больший вред тем, кто их вводит, чем тем, против кого они направлены, то какой в них может быть смысл, задается вопросом Сийярто. Он также подчеркнул, что его страна блокировала введение санкций против тех людей, которые своими действиями принесли пользу Венгрии, назвав в их числе вице-премьера Дениса Мантурова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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