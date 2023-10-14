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Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

14 октября 2023, 06:00
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не отменит законы, дискриминирующие закарпатских венгров. Об этом пишет РИА Новости.
Принятие на Украине нового закона об образовании привело к тому, что в школах с предусмотренным обучением на венгерском языке такие уроки постепенно отменяют, отметил министр.

«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — цитирует агентство слова венгерского политика.


Сийярто добавил, что количество занятий на венгерском языке в украинских школах в настоящее время составляет только 20-40%.

«Последние 8 лет мы постоянно спорим с ними, прося их вернуть венграм те права, которые у них были. Мы не требуем чего-то большего, мы всего лишь просим вернуть венграм права, которые у них были прежде», — подчеркнул дипломат.

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#венгрия
#евросоюз
#украина
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В Польше испугались гражданской войны
Экс-президент Польши Валенса заявил о риске гражданской войны в стране
14 октября 2023, 05:54

Фото: iStock/Velishchuk

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране.
В интервью французскому журналу Point он заявил, что в Польше складывается опасная ситуация. Он не исключает, что народ может массово выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках. Валенса также отметил, что подобный бунт может не ограничиваться только Польшей.

Парламентские выборы в Польше запланированы на 15 октября. Основной конкурент правящей партии PiS, которая удерживает лидирующие позиции с 2015 года, представляет «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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#выборы
#сша
#власть
#интервью
#нато
#рф
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GT: В США начинаетcя кошмар из-за идеи одновременной войны с РФ и Китаем
14 октября 2023, 05:31

Фото: iStock/rarrarorro

Доклад межпартийной комиссии конгресса свидетельствует о распространении среди элиты США некогда немыслимой тупиковой идеи о возможности одновременной ядерной войны с Китаем и Россией. Об этом пишет Global Times.
В публикации отмечается, что одновременный конфликт с РФ и Китаем на протяжении долгого времени считался «стратегическим кошмаром», от которого многократно предостерегали именитые специалисты, в том числе Генри Киссинджер.

«Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в материале китайского издания.

Авторы подчеркнули, что одно только содержание доклада способно «вызвать мурашки», так как документ призывает модернизировать и наращивать триады США, в том числе к развертыванию новых ракет.

GT утверждает, что Соединённые Штаты под видом «ядерного сдерживания» разгоняют гонку ядерных вооружений, забыв при этом уроки холодной войны.

«Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав — это безумие», — резюмировало издание.

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#сша
#конфликт
#уроки
#рф
#китай
#россия
#война
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Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»
NBC News: ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»
14 октября 2023, 05:18

Фото: iStock/Cavan Images

ХАМАС разработал планы нападения на школы в израильском кибуце Кфар-Саад, намереваясь «убить как можно больше людей» и захватить заложников. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документы, обнаруженные израильскими службами быстрого реагирования у погибших боевиков ХАМАС.
«ХАМАС создал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить «как можно больше людей», захватить заложников и быстро увезти их в сектор Газа», — утверждает американский телеканал.

Отмечается, что планы представляют собой приказы двум специальным подразделениям ХАМАС по окружению деревни, чтобы затем проникнуть в них и напасть на места массового скопления мирных жителей. По информации канала, документы также содержат подробные карты местности.

Кроме того, на одной странице документов изложен план нападения на кибуц с указанием двух школ и местного молодёжного центра, добавил NBC News.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Der Spiegel: По всей Германии бунтуют сторонники ХАМАС
#школы
#армия
#карты
#документы
#план
#израиль
#хамас
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Der Spiegel: по всей Германии бунтуют сторонники ХАМАС
14 октября 2023, 04:58

Фото: iStock/Ahmed Zakot

По данным немецкого издания Der Spiegel, в городах Германии сторонники ХАМАС активно проводят акции по сожжению и срыву израильских флагов, а также устраивают митинги в поддержку палестинцев. Эти события привели к усилению мер по безопасности для еврейских организаций.
Издание отмечает, что неизвестные подожгли израильский флаг, выставленный в ратуше Берлина в пятницу вечером. В среду неизвестные сорвали израильский флаг у Красной ратуши, а также украли израильские флаги, развевавшиеся в Людвигсхафене. Во время пропалестинских демонстраций неоднократно происходили аресты. В пятницу на Зонненаллее в Берлине-Нойкельне собралось от 100 до 150 человек.

Из-за растущего напряжения и беспорядков власти запретили пропалестинские собрания в городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Мангейм и Регенсбург. В ответ на увеличившееся напряжение, было решено усилить присутствие представителей экстренных служб на улицах городов.

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#сша
#флаг
#человек
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Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России
WSJ: российские дроны и планирующие бомбы приносят много проблем ВСУ
14 октября 2023, 04:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Согласно информации американского издания Wall Street Journal, армия России все активнее внедряет новые технологии в военные операции. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили особенное беспокойство в связи с использованием вооруженными силами России беспилотных аппаратов и управляемых авиабомб.
Издание также отмечает, что Россия активно использует авиабомбы, оснащенные системами планирования и коррекции, как на передней линии, так и для атак на скопления ВСУ в глубине территории. Эти дроны также предоставляют России возможность проводить внезапные атаки на вражескую бронетехнику, укрепления и группы пехоты.

Помимо этого, Wall Street Journal отмечает, что российские военные не испытывают дефицита в боеприпасах, что также влияет на ход боевых действий.

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#россия
#военные
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#всу
#пилоты
#дроны
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Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше
Полковник Кошкин: Польша хочет стать центром управления Восточной Европой
14 октября 2023, 04:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что намерения Польши провести учения стран НАТО Dragon-2024 на своей территории являются попыткой Варшавы привлечь внимание Вашингтона. Об этом пишет «Лента.ру».
«Это плановые учения, они не стабилизируют, а обостряют ситуацию, к тому же их численность и привлекаемые силы средства все время возрастают, что как раз и характеризует желание Польши создать опасную обстановку в Европе, чтобы получить еще больший угол скатывания в большую войну», — цитирует издание слова собеседника.

Кошкин считает, что Польша сейчас выполняет роль «хедлайнера», стремясь обратить на себя внимание США. Он добавил, что Варшава хочет «перетянуть одеяло» с Центральной Европы и стать центром управления Восточной Европой. Таким образом польская сторона надеется, что Вашингтон начнёт в своих разработках и проектах на европейском полуострове делать акцент на Варшаву.

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#сша
#учения
#власть
#польша
#нато
#европа
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Президент Сирии Асад официально поддержал палестинцев в войне с Израилем
14 октября 2023, 03:53

Фото: iStock/Wirestock

Президент Сирии Башар Асад подчеркнул свою поддержку Палестине и выразил готовность поддерживать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Эти заявления были сделаны им в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Дамаске, передает РИА Новости.

«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев за создание независимого государства и против израильской оккупации», - заявили в официальном Telegram-канал канцелярии сирийского президента.
Асад также подчеркнул необходимость прекращения преступлений, совершаемых Израилем против палестинских граждан, которые продолжаются на протяжении более 70 лет.

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#сша
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#вкс
#telegram
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассмеялся над решением Пентагона по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Израиль оставит Украину без американского оружия
14 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/icholakov

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не смогут поддерживать одновременно Украину и Израиль. По его мнению, заявления о такой возможности являются смехотворными.
Джонсон подчеркнул, что посмеялся над заявлением американского министра обороны Ллойда Остина о том, что Соединённые Штаты смогут вести войну на два фронта.

«Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — отметил бывший аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон добавил, что вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют». Кроме того, они не будут произведены и в ближайшее время. При это эксперт уверен, что произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское.

«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — заключил Ларри Джонсон.

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Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
#сша
#эксперт
#украина
#youtube
#интервью
#вооружения
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Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля нанесла удары по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана
14 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об проведении ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после инцидента с неопознанным воздушным объектом, проникшим на территорию Израиля.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал террористическую группировку „Хезболлах“ на юге Ливана в ответ на вторжение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотником ЦАХАЛ. Воздушный объект, проникший в Израиль, был перехвачен, а также был проведен огонь по беспилотнику», - заявили в Telegram-канале израильской армии.
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