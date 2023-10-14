Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не отменит законы, дискриминирующие закарпатских венгров. Об этом пишет РИА Новости.
Принятие на Украине нового закона об образовании привело к тому, что в школах с предусмотренным обучением на венгерском языке такие уроки постепенно отменяют, отметил министр.
Сийярто добавил, что количество занятий на венгерском языке в украинских школах в настоящее время составляет только 20-40%.
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«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — цитирует агентство слова венгерского политика.
«Последние 8 лет мы постоянно спорим с ними, прося их вернуть венграм те права, которые у них были. Мы не требуем чего-то большего, мы всего лишь просим вернуть венграм права, которые у них были прежде», — подчеркнул дипломат.
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