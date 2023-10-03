Силуанов пообещал россиянам прибавку к пенсии

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov
Размер средней пенсии в России после индексации в 2024 году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей. Об этом сообщил во время своего выступления в Совете Федерации министр финансов РФ Антон Силуанов.
Также согласно проекту бюджета РФ на период 2024-2026 годов планируется и индексация прожиточного минимума пенсионеров. В 2024 году — на 7,5%, в 2025 году — на 9,5%, в 2026 году — на 10,3%. В 2023 году федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 363 рубля.
Читайте также:
Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина
Россиянам рассказали, что будет с пенсиями через 10 лет
Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию
Александр Бойцов