Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги

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Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, нашел покупателя для своего резиденции в Калифорнии. Этот дом был приобретен за 17 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей) бывшим фронтменом группы Creedence Clearwater Revival Джоном Фогерти, сообщает издание Robb Report.
В декабре 2022 года, Сталлоне выставил свою недвижимость на продажу по цене 22,5 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей).
Вместе со своей супругой, он купил это поместье в престижном районе Хидден-Хиллс в марте за 18,2 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей). Следовательно, актер не только не получил прибыли от продажи недвижимости, но даже не смог окупить свои первоначальные инвестиции.
Особняк включает в себя гостиную с впечатляющим сводчатым потолком и окнами, столовую с камином, четыре спальни, шесть ванных комнат, тренажерный зал и домашний кинотеатр. На участке площадью 970 квадратных метров расположены конюшня и ипподром. Во дворе есть бассейн, гостевой домик, а также озеро и сад с более чем ста цитрусовыми деревьями.
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Вместе со своей супругой, он купил это поместье в престижном районе Хидден-Хиллс в марте за 18,2 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей). Следовательно, актер не только не получил прибыли от продажи недвижимости, но даже не смог окупить свои первоначальные инвестиции.
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Артем Кузьмин