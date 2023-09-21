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Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе

Симоньян назвала чудовищной провокацией гибель российских миротворцев в Карабахе
21 сентября 2023, 00:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и назвала это событие «чудовищной провокацией». Она отметила, что Россия на данный момент не располагает информацией о том, кто и откуда совершил стрельбу.

Во время выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян выразила глубокие соболезнования семьям пятерых российских миротворцев, которые погибли, и отметила, что события в Карабахе представляют собой серьезную провокацию. Она также выразила благодарность родным и близким погибших за их службу и подчеркнула важность миротворческой миссии, которая помогла предотвратить этические чистки и спасти множество людей.

Министерство обороны России ранее сообщило о том, что автомобиль с российскими миротворцами был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, в результате чего погибли военные. Следственные органы России и Азербайджана работают на месте происшествия.

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#военные
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#происшествия
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Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации
20 сентября 2023, 23:39

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского пройдут в четверг, 21 сентября, в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины, а также ясно дать понять президенту Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется, и будем продолжать делать то, что в наших силах, чтобы помочь им достичь успеха в контрнаступлении и после него», — цитирует агентство слова Кирби.

Он уточнил, что Владимир Зеленский в районе 15.00 посетит конгресс США и встретится с лидерами обеих палат, а затем направится в Пентагон для переговоров с американским военным руководством.

Джон Кирби напомнил, что предстоящие переговоры станут третьим визитом украинского лидера в Вашингтон.

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#вооружения
#пентагон
#переговоры
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Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики
Площадь Республики в Ереване, где проходил митинг оппозиции, почти опустела
20 сентября 2023, 23:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Площадь Республики, на которой находится здание правительства Армении, опустела после неорганизованного протестного мероприятия, прошедшего в среду, сообщает РИА Новости.
Спонтанная акция недовольства граждан Армении, возмущенных решениями армянских властей по вопросу Нагорного Карабаха, началась около 14:00 на площади Республики. Большинство участников собрались перед зданием кабинета министров страны.

В течение дня происходили столкновения между силовыми структурами и участниками митинга, самая напряженная ситуация возникла около 22:00, когда были брошены камни и бутылки в сторону полиции и спецназа, которые в свою очередь использовали щиты и задерживали протестующих.

Ближе к ночи большая часть площади опустела, несмотря на присутствие полиции и спецназа, которые продолжают охранять здание кабинета министров. Несколько участников акции остались на площади, но не проявляют активных действий.

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Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
20 сентября 2023, 22:51

Фото: iStock/rarrarorro

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заявила о прекращении поставок какого-либо вооружения Украине. Об этом сообщает Wgospodarce.
«Польша уже не передает Украине никакого вооружения. Мы сами вооружаемся самым современным оружием», — цитирует портал слова главы польского правительства.

Моравецкий добавил, что Польша делает ставку на быстрое вооружение и модернизацию армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе за короткий срок.

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#польша
#вооружения
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Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
20 сентября 2023, 22:09

Фото: iStock/macky_ch

Госсекретарь США Энтони Бликен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия из-за украинского конфликта оказалась в «мире боли», а США будут работать над сближением с КНДР и Ираном.
«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была до конфликта на Украине», — сказал американский политик.

Он добавил, что активизация контактов РФ с Северной Кореей и Ираном является признаком «отчаяния», а Вашингтон в свою очередь всеми силами пытается это сорвать или расстроить там, где возможно.

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#сша
#россия
#владимир путин
#рф
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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
20 сентября 2023, 21:50

Фото: iStock/Diy1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом Песков сообщил в эфире Первого канала.
По словам Пескова, российская сторона никогда не отказывалась от идеи российско-украинских переговоров, однако в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет. Песков также отметил, что РФ продолжает добиваться поставленных целей, проводя специальную операцию.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нацисты являются противниками России, а не рядовые украинцы. Путин, чтобы не возникало недопонимания, объяснил, что Россия борется с «нелюдями» и их «последышами», а не простым украинским народом.

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#украина
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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном
20 сентября 2023, 21:12

Фото: сайт Кремля

В пресс-службе Кремля сообщили о том, что телефонным разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны.
Сообщается, что Путин в разговоре с Пашиняном приветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В разговоре Путина и Пашиняна также была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения.

Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

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#россия
#армения
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У здания правительства Армении в Ереване начались стычки протестующих с полицией
20 сентября 2023, 21:04

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Стычки полиции и протестующих начались у здания кабинета министров в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в сотрудников полиции и бойцов спецназа летят камни и бутылки от митингующих.

Напомним, сегодня днем на площади Республики в Ереване вновь начали собираться протестующие. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.

Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

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#армения
#протесты
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Зеленский представил в Генассамблее ООН мирный план из двух пунктов
20 сентября 2023, 20:30

Фото: iStock/Liukov

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН представил свой мирный план, который состоит из двух пунктов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Первый пункт плана Зеленского гласит: полный вывод всех российских войск и военных формирований, в том числе Черноморского флота РФ, с территории Украины в границах 1991 года. Второй пункт заключается в полном возврате Украине контроля над государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором. По мнению Шеремета, в ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. 

Депутат добавил, что ООН на текущий момент скатилась до уровня скандалов и выяснения финансовых отношений.

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#депутат
#оон
#рф
#украина
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Захарова: неблагодарность не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе
20 сентября 2023, 20:17

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неблагодарность и сомнения в деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не омрачит их подвига. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Захарова также подчеркнула, что «вечный позор ляжет на клеветников». 

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — написала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, во время возвращения российских миротворцев с наблюдательного поста, расположенного в районе населенного пункта Джанятаг, автомобиль попал под обстрел. В результате происшествия, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.

На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.

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