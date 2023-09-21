Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе

Фото: сайт Кремля
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и назвала это событие «чудовищной провокацией». Она отметила, что Россия на данный момент не располагает информацией о том, кто и откуда совершил стрельбу.
Министерство обороны России ранее сообщило о том, что автомобиль с российскими миротворцами был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, в результате чего погибли военные. Следственные органы России и Азербайджана работают на месте происшествия.
Читайте также:
Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек
Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики
Артем Кузьмин