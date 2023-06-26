Симоньян объяснила, почему закрыли уголовное дело против Пригожина

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«Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — высказалась Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее британский генерал заявил, что Киев должен озаботиться тем, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров должен будет прибыть в Белоруссию. Пригожин сохранил вокруг себя профессиональных военных, поэтому может организовать наступление из Белоруссии на Киев.