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Сын Байдена лишил дочь денег на образование ради наркотиков

DM: сын Байдена потратил отложенные на обучение дочери деньги на наркотики
06 октября 2023, 23:08
Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Эту информацию сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на электронную переписку Хантера с его банкирами.

Согласно письмам, Хантер Байден снял 20 тысяч долларов со счета, предназначенного для оплаты обучения своей дочери, и использовал эти средства на длительные периоды наркотической зависимости и проституцию. Когда на его счете в декабре 2018 года осталось всего 44 цента, он обратился к средствам, отложенным на образование своего ребенка.

Электронная переписка и сообщения с ноутбука Хантера также указывают на то, что эти деньги были потрачены на оплату автомобильного кредита Porsche, подписок на вебкам-сервисы и «прочие личные расходы». Газета также утверждает, что Хантер Байден не уплатил налоги на эти расходы.

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Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым
Орбан: Грузия нужна Евросоюзу из-за своего стратегического положения
06 октября 2023, 21:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что Грузия необходима Евросоюзу только за счет ее стратегического положения. Об этом Орбан сообщил на полях саммита Европейского политсообщества в Гранаде.
Орбан назвал несправедливым факт того, что Грузии до сих пор не предоставляют место в Европейском союзе. Он добавил, что Евросоюз должен поделиться с Грузией тем, что имеет.

К главным причинам того, почему Тбилиси не находится в составе ЕС, премьер-министр Венгрии  причислил «усталость Евросоюза от расширения и эгоизм людей, которые жалеют финансовых ресурсов для Грузии».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий.

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#министр
#ес
#евросоюз
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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
DL: с мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
06 октября 2023, 21:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом сообщает Dauphiné libéré.
Мэр города пояснил, что нельзя ссылаться на ценности Запада и на этом основании призывать его на помощь, «при этом разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе». Он подчеркнул, что это неприемлемо. 

Ранее стало известно о телефонном разговоре украинского лидера Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сообщается, что в рамках этого разговора обсуждалась гуманитарная помощь Азербайджана Украине. 

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Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ
Гутерреш призвал ядерные державы к ратификации ДВЗЯИ
06 октября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает ядерные державы, ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Хак отметил, что Гутерреш постоянно заявлял о необходимости и важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам Гутерреша, все государства должны ратифицировать этот договор без предусловий, «в особенности — те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает намерения их проводить. 

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#президент
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#дмитрий песков
#рф
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Президент Молдавии обвинила Пригожина в поптыке госпереворота
Санду: Пригожин и его команда готовили госпереворот в Молдавии в этом году
06 октября 2023, 20:18

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планировал совершить государственный переворот в Молдавии в этом году, в интервью Financial Times.
«Согласно имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный его командой», - прокомментировала ситуацию Санду. 

При этом, никаких доказательств и оснований для такого вывода молдавский лидер не привела. Она также обвинила Россию в попытке вмешательства в местные выборы в Молдавии. 

Ранее Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо разорвать все связи с Россией. По ее словам, нужно либо верить в демократию и активно это демонстрировать, либо же это заканчивается одними разговорами.

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#президент
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США ввели санкции против 49 компаний, обвиняемых в связях с российским ВПК
США ввели экспортные ограничения против 49 компаний, обвиняемых в помощи ВПК РФ
06 октября 2023, 19:59

Фото: iStock/syahrir maulana

Министерство торговли США применило меры экспортного контроля в отношении 49 организаций, особенно из Китая, за якобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщается в документе ведомства.
По данным опубликованного документа, под санкции попали юридические лица из следующих стран: Китай, Эстония, ФРГ, Турция, ОАЭ, Великобритания. Отмечается, что 49 компаний из этих стран власти США посчитали вредоносными для нацбезопасности и внешней политики Вашингтона.

Основанием для этого рестрикционного списка послужило ябкобы оказание поддержки российскому военно-промышленному комплексу.

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#эстония
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Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха
06 октября 2023, 19:40

Фото: iStock/scaliger

Российская сторона не обсуждает с Азербайджаном и Армений вывод российский миротворцев из Нагорного Карабаха, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.
«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

Он также отметил, все обсуждаемые сейчас вопросы касаются дальнейший деятельности миротворческого контингента России на территории НКР.

Вчера Владимир Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян. Он напомнил, что Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться». При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении.

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«Не смогут выдержать»: В ЕС засомневались в рациональности обещанной Киеву помощи
Le Figaro: Счетная палата ЕС не знает, откуда взять обещанные Украине деньги
06 октября 2023, 19:28

Фото: iStock/darkojow

В счетной палате Евросоюза засомневались, смогут ли они осилить помощь, которую пообещали предоставить Киеву, пишет Le Figaro.
Напомним, вчера комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.

«Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет – тире это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

При этом, авторы статьи отметили, что положение экономики многих европейских стран сейчас находится не на самом высоком уровне, а внешний долг ЕС неумолимо растет. Счетная палата старается отговорить Еврокомиссию от опрометчивых решений. 

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#украина
#помощь
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Путин оценил позиции России и Узбекистана по международным вопросам
Путин назвал позиции РФ и Узбекистана по многим международным вопросам близкими
06 октября 2023, 18:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и Узбекистана по многим международным вопросам близки или совпадают. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства добавил, что государства координируют свои усилия в ООН, а также в тесной взаимосвязи на площадках СНГ и ШОС.

Ранее Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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#шос
#переговоры
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Россия провела испытание секретной ядерной ракеты: почему США пришли в ужас
Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты с ядерной установкой «Буревестник»
06 октября 2023, 17:48

Фото: iStock/Alexyz3d

Впервые о мощнейшей межконтинентальной ракете глобальной дальности «Буревестник» с ядерной установкой президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. В этом году, в ходе своего выступления на форуме клуба «Валдай», состоявшемся накануне, глава государства заявил, что крылатая ракета прошла испытание, что говорит о ее готовности к заступлению на боевое дежурство. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего ракета считается неуязвимой и почему в США пришли в ужас от новости о ее успешном испытании.
Ракета «Буревестник»

Межконтинентальная крылатая ракета не имеет аналогов. Она обладает ядерной энергетической установкой и способна поражать цели на глобальном расстоянии. После заявления российского президента Владимира Путина о ее создании, ряд американских изданий сообщил о ее неудачном испытании. Так, в августе 2018 года CNBC опубликовал статью, где представил подробности испытаний ракеты. Авторы статьи сослались на неназванные разведслужбы США и заявили о неудачном испытании оружия. 
 
Владимир Путин о «Буревестнике»
 
В рамках своего выступления на форуме клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о проведении последнего испытания ядерной межконтинентальной ракеты «Буревестник». Он сообщил, что испытание было успешным и в настоящее время работы над современными видами стратегического оружия практически завершены. 

Что за ракета «Буревестник» 

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о секретном российском оружии и назвал его возможные боевые характеристики. По его словам, «Буревестник» может летать со сверхзвуковой скоростью, при этом неизвестно, будет он преодолевать расстояния в атмосфере или за ее пределами. Об этом он рассказал изданию «Лента.ру». Эксперт сообщил, что ракета неуязвима для противника и в ней заложен искусственный интеллект. Литовкин отметил, что противник знает о российском мощнейшем оружии, который по праву можно считать способом сдерживания «на самый крайний случай».
 
«Буревестник» может поражать цели в США
 
Майор американской армии в отставке Майк Лайонс в беседе с порталом CBS News заявил, что размещение подобных ракет в Арктике может создать реальную угрозу для США. По его словам, российская межконтинентальная ракета может поражать цели на территории американского государства. Лайонс назвал «Буревестник» экзотическим оружием и подчеркнул, что оно будет способно преодолевать расстояние в десятки тысяч миль.
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