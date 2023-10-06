Сын Байдена лишил дочь денег на образование ради наркотиков

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Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Эту информацию сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на электронную переписку Хантера с его банкирами.
Электронная переписка и сообщения с ноутбука Хантера также указывают на то, что эти деньги были потрачены на оплату автомобильного кредита Porsche, подписок на вебкам-сервисы и «прочие личные расходы». Газета также утверждает, что Хантер Байден не уплатил налоги на эти расходы.
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Артем Кузьмин