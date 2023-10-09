Сын Дональда Трампа раскрыл следующую военную цель США

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Следующий военный конфликт, который разожгут США, вспыхнет на Тайване, заявил сын бывшего американского президента Дональда Трампа Эрик Трамп на своей странице в X.
«Тайвань следующий», - прокомментировал ситуацию Трамп.
Он также отметил, что каждое крупное вооруженное противостояние в современном мире - это результат слабости Соединенных Штатов Америки.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
Евгения Парфентьева