Сын Дональда Трампа раскрыл странную деталь на видео с палестинцами

Официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных. Об этом 9 октября пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.