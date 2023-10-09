Сын Дональда Трампа раскрыл странную деталь на видео с палестинцами

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Сын экс-президента США Дональда Трампа заметил американские автоматы M4 в руках боевиков движения ХАМАС. Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (Ранее Twitter), комментируя видео телеканала SkyNews.
«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — сказал Трамп младший,Трамп младший также задался вопросом, может ли это оружие быть из тех 70 тысяч, которые Америка оставили Талибану*.
Ранее сообщалось, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак